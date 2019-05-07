{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Могерини заявила, что ЕС выступает против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

По словам представителя союза, необходимо избежать эскалации насилия и сохранить пространство для запуска политического процесса

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Политический кризис в Венесуэле должен решаться путем мирного диалога, а не военного вмешательства. Об этом в понедельник заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Наш приоритет сейчас - избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс, - приводит ее слова газета El Universal. - Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счет создания условий для запуска политического процесса".

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью американской газете The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Теги
Мадуро, НиколасБоливияШвецияСШАГерманияИспанияВеликобританияИталияНидерландыПортугалияКоста-РикаЭквадорУругвайВенесуэлаФранцияПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
СМИ: южнокорейский министр объединения посетит в среду офис связи в КНДР
Как отмечает агентство Yonhap, это будет первая поездка Ким Ён Чхоля на Север в качестве руководителя министерства
Читать полностью