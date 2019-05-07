Все отделения миграционной службы ДНР начали прием документов на получение гражданства РФ

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Все территориальные подразделения миграционной службы МВД Донецкой народной республики (ДНР) приступили во вторник к приему заявлений на получение гражданства России в упрощенном порядке. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил начальник службы Владимир Краснощёка.

"Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", - отметил Краснощёка.

Ранее заявления от желающих получить российские паспорта принимал только аппарат миграционной службы ДНР, расположенный в Донецке. Там процесс начался 3 мая, а уже на следующий день первые 105 заявлений были отправлены в Ростовскую область для дальнейшего рассмотрения компетентными российскими органами.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.