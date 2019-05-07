СМИ: Зеленский проводит встречу с еврокомиссаром Ханом в Киеве

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ходе визита на Украину проводит в Киеве встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник сообщило издание " Европейская правда ".

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"Еврокомиссар прибыл в Киев для проведения встреч с представителями действующей власти и ее преемниками. В настоящее время он встречается с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Ранее, как отмечалось на сайте Правительственного портала Украины, Йоханнес Хан встретился с главой правительства Владимиром Гройсманом. Еврокомиссар отметил необходимость продолжения реформ на Украине, а также выразил удовлетворение организацией и проведением президентской избирательной кампании.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Ранее сообщалась, что точную дату инаугурации должна 14 мая определить Верховная рада.