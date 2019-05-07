Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность. С такими словами он выступил в интервью агентству Associated Press , отрывки из которого опубликованы во вторник на его сайте.

"Страна прямо сейчас находится в безопасном положении", - сказал президент островного государства. "Наша служба разведки установила число террористов, и 99% из них уже задержаны. Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны", - подчеркнул он.

Ранее исполняющий обязанности главного инспектора полиции страны Чандана Викрамаратна объявил о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые произошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые непосредственно связаны с организацией этих взрывов. Он сообщил также, что силы безопасности конфисковали в ходе операций против экстремистов материалы для изготовления бомб, которые те намеревались использовать для организации терактов в будущем.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные ошибочно завышены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.