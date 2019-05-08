В Киеве грозят лишить соцвыплат жителей Донбасса с паспортами России

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Жители неподконтрольной Киеву части Донбасса могут лишиться социальных выплат, если получат паспорта России. Об этом заявила в среду министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала она в Facebook.

Фриз также сообщила, что правительство Украины в среду приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе, после 28 апреля 2019 года. "Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства", - сообщила министр. Она уточнила, что не будут признаваться паспорта, выданные с указанной даты в Новошахтинске и Покровском Ростовской области.

Глава министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш отметил, что непризнание паспортов РФ жителей Донбасса - это только "первый шаг". По его словам, эксперты готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве". Киев также намерен обратиться к странам-партнерам, чтобы они также не признавали эти документы.

Министр заявил, что Киеву известен перечень лиц, которые задействованы в процессе "незаконной выдачи" паспортов России для украинцев, и к ним во взаимодействии с международными партнерами должны быть применены персональные санкции.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.