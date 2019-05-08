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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

В Киеве грозят лишить соцвыплат жителей Донбасса с паспортами России

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что выдача паспортов нарушает принципы и нормы международного права

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Жители неподконтрольной Киеву части Донбасса могут лишиться социальных выплат, если получат паспорта России. Об этом заявила в среду министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала она в Facebook.

Фриз также сообщила, что правительство Украины в среду приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе, после 28 апреля 2019 года. "Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства", - сообщила министр. Она уточнила, что не будут признаваться паспорта, выданные с указанной даты в Новошахтинске и Покровском Ростовской области.

Глава министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш отметил, что непризнание паспортов РФ жителей Донбасса - это только "первый шаг". По его словам, эксперты готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве". Киев также намерен обратиться к странам-партнерам, чтобы они также не признавали эти документы.

Министр заявил, что Киеву известен перечень лиц, которые задействованы в процессе "незаконной выдачи" паспортов России для украинцев, и к ним во взаимодействии с международными партнерами должны быть применены персональные санкции.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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