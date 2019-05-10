{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Украинский лидер считает, что нужно усилить рестрикции в связи с указом об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.

На эту тему
Указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Донбасса. Главное

"Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, - сказано в сообщении. - Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы".

Кроме того, как отметили в пресс-службе, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. При этом Порошенко поблагодарил немецкого лидера за поддержку территориальной целостности Украины. Со своей стороны, Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также выразила надежду, что новое украинское руководство будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украино-германского стратегического партнерства. Собеседники также уделили внимание делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
Спор вокруг Курил
Губернатор Хоккайдо намерен стать лидером в укреплении связей с Россией
Наомити Судзуки отметил, что эти связи исторически чрезвычайно глубоки
Читать полностью