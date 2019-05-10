Штаб Зеленского отказался разглашать уровень представительства США на его инаугурации

"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - приводит агентство "Украинские новости" слова советника избранного украинского лидера Дмитрия Разумкова.

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер 8 мая сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация самого высокого уровня. При этом он отметил, что в данный момент неизвестно, кто конкретно войдет в делегацию США на инаугурацию.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Точную дату инаугурации Верховная рада может определить на заседании 14 мая.