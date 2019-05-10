Штаб Зеленского отказался разглашать уровень представительства США на его инаугурации

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отказался разглашать уровень представительства США на его инаугурации.
"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - приводит агентство "Украинские новости" слова советника избранного украинского лидера Дмитрия Разумкова.
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер 8 мая сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация самого высокого уровня. При этом он отметил, что в данный момент неизвестно, кто конкретно войдет в делегацию США на инаугурацию.
ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Точную дату инаугурации Верховная рада может определить на заседании 14 мая.