Могерини подтвердила, что Помпео прибывает в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель в понедельник для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдем время для встречи с ним. Любые консультации всегда приветствуются. Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение [ядерной] сделки и ее выполнение всеми сторонами", - заявила она.

Консультации по Ирану

Ситуация вокруг Ирана станет в понедельник одной из главных тем планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД после ультиматума Тегерана европейцам, озвученного президентом Исламской Республики Хасаном Роухани 8 мая. Он заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны - то есть Тегеран прекратит на этот период сокращение своих запасов радиоактивных веществ. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней западные участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения своих обязательств.

В ответ 9 мая совместное заявление распространила европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция. Они фактически отвергли ультиматум Ирана по СВПД, при этом осудили санкции США, которые и спровоцировали Тегеран на крайние меры. Евротройка призвала Иран полностью выполнять соглашение, и пообещала в этом случае не возобновлять санкции со своей стороны. Кроме того, Великобритания, Германия и Франция пообещали продолжить создание специального механизма финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для обхода торговых санкций со стороны США.

Несмотря на все действия Евросоюза против американских санкций, большинство европейских компаний предпочитают их выполнять, опасаясь потерять из-за торговли с Ираном свои американские активы. В результате экономические отношения Ирана не только с США, но и со странами ЕС быстро сокращаются, несмотря на отсутствие европейских санкций против Тегерана. И эту проблему европейцы решить не могут, не входя в жесткий конфликт с США.

В этой связи, большинство наблюдателей в Брюсселе ожидают, что с высокой вероятностью главы МИД ЕС в понедельник поддержат заявление евротройки, то есть по сути сохранение "статус-кво", и не предложат новых инициатив, которые могли бы переломить стагнацию экономического сотрудничества ЕС и Ирана из-за США.

Изменение планов Помпео

Ранее агентство Reuters сообщило, что в понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. До этого предполагалось, что Помпео в понедельник прибудет в Москву. Пребывание в России он должен был начать со встречи с коллективом посольства США. Затем планировалось, что Помпео встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Во вторник во второй половине дня Помпео должен приехать в Сочи. Там запланированы переговоры с Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

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