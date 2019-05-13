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Могерини: в ЕС нет разногласий по "ядерной сделке", но есть по роли Ирана в регионе

По словам представителя союза, диалог с Тегераном - это единственный способ избежать эскалации напряженности в непростом регионе

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Государства Евросоюза едины в поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), однако у них есть "серьезные разногласия" по роли Ирана в регионе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Она также подтвердила, что министры иностранных дел ЕС проведут в понедельник отдельное заседание по Ирану.

"На полях Совета ЕС главы МИД ЕС, включая европейскую тройку посредников ООН по Ирану [Великобритания, Германия, Франция], обсудят, как лучше обеспечить продолжение поддержки выполнения СВПД. Хотя у нас есть серьезные разногласия по региональной роли Ирана, мы верим, что диалог [с Тегераном] - это единственный способ разрешить их и избежать эскалации напряженности в непростом регионе", - заявила Могерини.

Ранее стало известно, что в Брюссель в понедельник в первой половине дня на пару часов прибудет госсекретарь США Майкл Помпео, который намерен обсудить со странами ЕС ситуацию вокруг Ирана.

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СШАИранГерманияВеликобританияФранцияМогерини, ФедерикаПомпео, Майкл (Майк)
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