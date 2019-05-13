Госдеп подтвердил, что Помпео по пути в Сочи посетит Брюссель

ТАСС, 13 мая. Госдепартамент подтвердил информацию о том, что госсекретарь США Майкл Помпео по пути в Сочи посетит Брюссель, при этом отказавшись от московской части визита в Россию. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter начальница пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео сделает дополнительную остановку в Брюсселе (Бельгия) на своем пути 13-14 мая в Сочи (Россия). Он не будет останавливаться в Москве", - указано в публикации. Отртэгус отметила, что Помпео планирует обсудить с европейскими партнерами "недавние угрожающие действия и заявления Исламской Республики Иран".

О том, что Помпео решил посетить Брюссель и отменил визит в Москву, ранее в понедельник агентству Reuters сказал источник в американском внешнеполитическом ведомстве. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергей Лавровым во вторник, 14 мая.