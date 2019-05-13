Во Франции началась кампания по выборам в Европарламент

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по выборам в Европарламент официально началась в понедельник во Франции. Она продлится две недели и завершится голосованием на территории метрополии 26 мая.

Свои списки представили 34 партии, что является рекордным для страны при проведении евровыборов. Однако основная борьба развернется между двумя крупнейшими группировками: президентской партией "Республика на марше" и "Национальным объединением" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.

Последняя не скрывает своего намерения превратить выборы в своего рода голосование о доверии нынешнему лидеру страны Эмманюэлю Макрону.

"Голосованию предстоит стать референдумом "за" или "против" Макрона. И если он проиграет эти выборы, он должен уйти, как это в свое время сделал генерал Шарль де Голль", - заявила на прошлой неделе Ле Пен в эфире телеканала LCI.

Однако, как напомнила в понедельник радиостанция France Info, отставка де Голля в июне 1968 года последовала за парламентскими выборами после того, как возглавляемая им партия лишилась в нижней палате абсолютного большинства. "Никогда в истории современной Франции выборы в Европарламент, какими бы ни были их результаты, не приводили к отставкам президентов, сменам премьер-министров или правительств", - подчеркивается в комментарии радиостанции.

Со своей стороны партия Макрона, которую поддерживает и созданное Франсуа Байру "Демократическое движение", также придает важное значение предстоящему голосованию, рассматривает выборы как важную цель не допустить возможного усиления представительства в Европарламенте "антиевропейских" правых сил. Однако, как свидетельствуют все последние по времени опросы общественного мнения, поддержка и "Республики на марше", и "Национального объединения" находится в стране практически на одинаковом уровне. В течение уже месяца разрыв составляет всего 2%, на уровне в 22% голосов. При этом лидером опроса периодически становится то правительственная, то оппозиционная партия.

Роль "желтых жилетов"

Примечательно, что несмотря на шесть месяцев социальных протестов во Франции, избиратели пока не проявляют особой склонности поддержать списки, включающие кандидатов от общественного движения "Желтые жилеты". Наиболее оптимистично их шансы на предстоящих выборах оценивались в конце января, когда за представителей "желтых жилетов" собирались голосовать 13% избирателей. С тех пор рейтинг понизился на целых десять пунктов - до всего 3%.