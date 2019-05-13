Во Франции началась кампания по выборам в Европарламент

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по выборам в Европарламент официально началась в понедельник во Франции. Она продлится две недели и завершится голосованием на территории метрополии 26 мая.
Свои списки представили 34 партии, что является рекордным для страны при проведении евровыборов. Однако основная борьба развернется между двумя крупнейшими группировками: президентской партией "Республика на марше" и "Национальным объединением" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.
Последняя не скрывает своего намерения превратить выборы в своего рода голосование о доверии нынешнему лидеру страны Эмманюэлю Макрону.
"Голосованию предстоит стать референдумом "за" или "против" Макрона. И если он проиграет эти выборы, он должен уйти, как это в свое время сделал генерал Шарль де Голль", - заявила на прошлой неделе Ле Пен в эфире телеканала LCI.
Однако, как напомнила в понедельник радиостанция France Info, отставка де Голля в июне 1968 года последовала за парламентскими выборами после того, как возглавляемая им партия лишилась в нижней палате абсолютного большинства. "Никогда в истории современной Франции выборы в Европарламент, какими бы ни были их результаты, не приводили к отставкам президентов, сменам премьер-министров или правительств", - подчеркивается в комментарии радиостанции.
Со своей стороны партия Макрона, которую поддерживает и созданное Франсуа Байру "Демократическое движение", также придает важное значение предстоящему голосованию, рассматривает выборы как важную цель не допустить возможного усиления представительства в Европарламенте "антиевропейских" правых сил. Однако, как свидетельствуют все последние по времени опросы общественного мнения, поддержка и "Республики на марше", и "Национального объединения" находится в стране практически на одинаковом уровне. В течение уже месяца разрыв составляет всего 2%, на уровне в 22% голосов. При этом лидером опроса периодически становится то правительственная, то оппозиционная партия.
Роль "желтых жилетов"
Примечательно, что несмотря на шесть месяцев социальных протестов во Франции, избиратели пока не проявляют особой склонности поддержать списки, включающие кандидатов от общественного движения "Желтые жилеты". Наиболее оптимистично их шансы на предстоящих выборах оценивались в конце января, когда за представителей "желтых жилетов" собирались голосовать 13% избирателей. С тех пор рейтинг понизился на целых десять пунктов - до всего 3%.
Тем не менее их воздействие на голосование может оказаться весьма значительным, потому что ряд представителей "желтых жилетов", в частности весьма популярный Жером Родригес (один из неформальных лидеров движения - прим. ТАСС), призывают своих сторонников "голосовать против политики Эмманюэля Макрона". Он возлагает именно на президента страны ответственность за экономический и социальный курс властей.
"На этих выборах нельзя воздерживаться, иначе это станет голосом за Макрона", - заявил Родригес в эфире телеканала BFMTV в минувшую субботу, когда проводился 26-й по счету общенациональный день протеста.
Борьба за избирателя
С понедельника на улицах Франции, в соответствии с законом о выборах появились щиты для предвыборных плакатов, однако поделить их между 34 формированиями будет весьма не просто. Ясно, что ведущие партии будут более широко представлены. Ряд мелких партий явно отстают на столь крупных выборах от лидеров, в особенности в финансовом плане. Они даже не смогут отпечатать в типографиях собственные бюллетени и предлагают своим сторонникам самим распечатывать их, загрузив документ из интернета.
На бюллетенях запрещено воспроизводить государственную символику, в частности французский триколор. Исключение делается только для эмблем самих партий. В соответствии с законом, затраты организациям - участникам выборов будут компенсированы только в том случае, если они достигнут рубежа в 3% голосов. Как отметила газета La Croix, часть партий явно выступает на этих выборах в качестве массовки, фигурирующей на втором плане картины".
Время поделено
Преимущество крупных партий будет очевидным и в предвыборной кампании в электронных СМИ. Как сообщила главная контролирующая эту сферу инстанция - Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) - эфирное время распределяется в соответствии с целым рядом факторов. В частности, учитываются результаты партий на предыдущих евровыборах и крупнейших национальных выборах, показатели опросов общественного мнения, степень активности кандидатов в предвыборный период.
Таким образом, "Республика на марше" получила 56 минут бесплатного эфирного времени, "Национальное объединение" - 48 мин. Самые мелкие и наименее популярные участники предвыборной гонки будут располагать лишь 3 минутами и 30 секундами. В эфир могут передаваться предвыборные призывы двух установленных форматов: в 1 минуту и 30 секунд и в 3 минуты. Первые предназначены преимущественно для того, чтобы фигурировать в выпусках новостей, вторые будут передаваться в первую половину дня и несколько часов после полудня.
Официальная предвыборная кампания завершится в полночь субботы 25 мая во французской метрополии и части ее заморских владений. На других заморских территориях, в частности в Карибском бассейне и в Полинезии, она закончится на сутки раньше и выборы там также пройдут днем раньше, то есть в субботу 25 мая.
По данным Национального института статистики и экономических исследований, в избирательные списки внесено 46,9 млн человек из которых 1,3 млн находятся вне французской территории.