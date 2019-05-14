El Mundo: Испания отзывает свой фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке во главе с США

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nunez из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln, отправленной на Ближний Восток. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo со ссылкой на источники в ведомстве.

По ее информации, решение испанских властей носит временный характер. Оно будет действовать, пока авианосцы США находятся в зоне Ближнего Востока. "Фрегат ... не будет участвовать ни в каких других миссиях [помимо запланированной изначально]", - отметили в Минобороны, напомнив об эскалации напряженности между США и Ираном.

В ведомстве подтвердили ТАСС эту информацию. "Подтверждаем, что Испания временно выводит фрегат Mendez Nunez из боевой группы [во главе с] американским авианосцем Abraham Lincoln, - сказал его представитель.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.