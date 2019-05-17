В Швейцарии считают, что лишение делегации России права голоса в ПАСЕ было ошибочным

КОППЕ /Швейцария/, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Лишение российских парламентариев в 2014 году права голоса в ПАСЕ было ошибочным, заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди. Исключительно важно найти решение, которое позволило бы российской делегации остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при соблюдении ее прав, убежден парламентарий.

Говоря об открывающейся в пятницу в Хельсинки сессии Комитета министров Совета Европы, где намечено обсудить, в частности, затянувшийся кризис в отношениях РФ с организацией, он отметил: "Лично я считаю крайне важным, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы. Нужно найти решение, при котором она осталась бы там при соблюдении ее парламентских прав".

Ломбарди, принявший в четверг в Коппе участие в организованном почетным генеральным консульством России круглом столе "Кризис между Россией и Западом: что может сделать Швейцария?", подчеркнул, что "в общем и целом" он выступает против санкций. "Я не считаю санкции эффективной системой, и, в любом случае, я абсолютно против введения санкций в отношении парламентариев", - сказал глава Комитета Совета кантонов.

"Парламентарии находятся там [в ПАСЕ], чтобы излагать идеи и позиции, вести диалог", - напомнил Ломбарди, добавив, что "введение санкций в отношении российской парламентской делегации было ошибочным, и последующие события очень негативно сказались как на самом Совете Европы, но также, полагаю, и на России, ее населении, у которого есть право на защиту посредством Европейской конвенции по правам человека и деятельности Европейского суда по правам человека". Отвечая на вопрос, может ли российская делегация быть восстановлена в правах в ПАСЕ, собеседник агентства сообщил, что работа над этим вопросом ведется в преддверии июньской сессии Парламентской ассамблеи. "Эта тема будет обсуждаться в июне", - резюмировал он.

Заседание Комитета министров Совета Европы состоится в Хельсинки в пятницу. Участие во встрече с российской стороны примет глава МИД РФ Сергей Лавров.