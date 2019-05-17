Выжить на рисе и кимчи. Вернутся ли в КНДР "голодные 90-е"?

В стране этот период называют "Трудный поход". По некоторым данным, от голода тогда погибло до 3,5 млн человек. Были сообщения о каннибализме — двух людоедов якобы казнили публично в назидание.

Центральная газета народной республики "Нодон синмун" пишет, что нынешняя ситуация еще хуже: "Проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние десять лет, являются самыми суровыми трудностями за всю историю нашей республики". При этом авторы комментария призывают граждан КНДР проявить силу духа и не сдаваться под нажимом внешних сил. "Мы должны доказать, что мы можем открыть наш самостоятельный яркий путь вперед и идти до конца перед лицом любых проблем, — подчеркивается в статье. — Мы не можем отказаться от собственного существования, даже если нам придется умереть от голода".