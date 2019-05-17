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Выжить на рисе и кимчи. Вернутся ли в КНДР "голодные 90-е"?

© AP Photo/Katsumi Kasahara
Руководство страны призывает граждан не сдаваться, "даже если нам придется умереть от голода"

С января по май в КНДР выпало рекордно малое за последние 100 лет количество осадков, сообщила 17 мая центральная газета страны "Нодон синмун". В ООН предупреждают: без гуманитарной помощи миллионам жителей республики может грозить голод. ТАСС собрал все, что необходимо знать о надвигающейся продовольственной катастрофе.

Сильнейшая с 1982 года засуха затронула все провинции страны

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С января по май текущего года в республике в среднем выпало 54,4 мм осадков. Это всего лишь 42,3% нормы предыдущих лет. Если же уровень осадков в последней декаде мая не превысит 50% нормы, то средний уровень осадков в период с января по май в этом году составит 75 мм, что будет рекордно низким показателем за все время метеорологических наблюдений.

Пхеньян призывает граждан искать новые источники воды

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Такой призыв прозвучал в четверг в эфире центральной радиостанции народной республики "Голос Кореи". "Нодон синмун" ранее указывала, что вода сейчас "нужна больше, чем когда-либо": "Борьба за предотвращение ущерба от засухи — это жестокая битва с природой, чтобы защитить социализм, — подчеркивала газета. — Мы должны разработать революционные меры для предотвращения ущерба от засухи, чтобы вложенные в настоящий момент усилия дали хорошие плоды осенью".

Почти половина населения страдает от недоедания

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Более 10 млн жителей КНДР находятся в ситуации, которую в ООН характеризуют как "отсутствие продовольственной безопасности". Это означает, что у них нет достаточного количества продуктов питания до следующего урожая. Объем совокупного производства продовольственных культур в 2018–2019 годах оценивается в 4,9 млн тонн и является самым низким за последние десять лет (для сравнения: в одном только 2017 году было произведено 5,45 млн тонн продуктов). Многие семьи выживают большую часть года на однообразной диете из риса и кимчи, употребляя очень мало белка.

В 90-х КНДР уже пережила страшный голод

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В стране этот период называют "Трудный поход". По некоторым данным, от голода тогда погибло до 3,5 млн человек. Были сообщения о каннибализме — двух людоедов якобы казнили публично в назидание.

Центральная газета народной республики "Нодон синмун" пишет, что нынешняя ситуация еще хуже: "Проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние десять лет, являются самыми суровыми трудностями за всю историю нашей республики". При этом авторы комментария призывают граждан КНДР проявить силу духа и не сдаваться под нажимом внешних сил. "Мы должны доказать, что мы можем открыть наш самостоятельный яркий путь вперед и идти до конца перед лицом любых проблем, — подчеркивается в статье. — Мы не можем отказаться от собственного существования, даже если нам придется умереть от голода".

Главной причиной сложного экономического положения Пхеньян называет санкции

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Режим международных санкций был максимально усилен против республики с декабря 2017 года. Санкции Совета Безопасности ООН ограничивают торговлю республики с зарубежными странами, что привело к снижению поставок в страну продовольствия. Действующие ограничения предусматривают исключения для гуманитарной деятельности, однако на деле организации, поставлявшие продовольственную помощь в КНДР, столкнулись в 2018 году с операционными проблемами и задержками в финансировании. Это привело к снижению потока гуманитарных грузов для жителей Северной Кореи. Так, в 2017 году Южная Корея планировала предоставить материальную помощь Северу в размере $8 млн, однако планы не были осуществлены из-за затянувшихся переговоров США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.

Но некоторые эксперты подозревают Пхеньян в блефе

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Западные наблюдатели считают, что руководство КНДР использует сообщения о голоде как инструмент давления на Запад. Пхеньян добивается ослабления международных санкций, и неслучайно первые новости о тяжелом экономическом положении были опубликованы северокорейскими СМИ в преддверии ханойского саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Россия спешит на помощь

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Правительство РФ уже передало КНДР в качестве безвозмездной гуманитарной помощи по линии ВПП ООН более 4 тыс. тонн пшеницы. Поставки были произведены кораблями в марте и апреле нынешнего года. По данным посольства РФ в КНДР, российская пшеница, которая была выращена на полях Алтайского края, будет использована в КНДР на предприятиях, построенных специалистами ВПП ООН, для изготовления витаминизированных галет для воспитанников детских учреждений.

 

Теги
КНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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