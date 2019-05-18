Оппозиция Венесуэлы заявила, что не вела прямых переговоров с правительством в Норвегии

КАРАКАС, 18 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция не начинала прямых переговоров с правительством страны в Норвегии при посредничестве властей европейского государства. Об этом заявил в пятницу второй заместитель председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента - прим. ТАСС) Боливарианской Республики Сталин Гонсалес.

"Мы находимся на этапе изучения ситуации, не было никаких прямых контактов [с правительством], <...> не было встреч в одном месте, в одном конференц-зале", - приводит слова политика радиостанция Union Radio. По словам Гонсалеса, норвежцы встречались с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы по отдельности, и по итогам этого процесса не было достигнуто никаких договоренностей.

Политик добавил, что оппозиция южноамериканской страны "работает над поиском решения для кризиса, который продолжает углубляться". Он отметил, что у политических противников исполнительной власти "существует ясная стратегия, и она заключается в том, чтобы в Венесуэле прошли выборы, которые вернули бы стране мир".

В четверг советник по коммуникациям МИД Норвегии Ингрид Кваммер Эккер сообщила, что ее страна поддерживает контакты с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы и призывает стороны к мирному разрешению политического кризиса в Боливарианской Республике. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.