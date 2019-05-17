В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

КАРАКАС, 18 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с американскими коллегами, чтобы обсудить двусторонние отношения. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса в интервью телеканалу TeleSUR , которое вышло в пятницу.

"Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что "США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы".

Кризис в отношениях Венесуэлы и США обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.