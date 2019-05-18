Госдеп не подтверждает данные о назначении временного поверенного в делах США в Киеве

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Госдепартамент на данный момент не подтверждает информацию украинских СМИ о назначении Уильяма Тейлора временным поверенным в делах США в Киеве. Соответствующий ответ дал корреспонденту ТАСС в субботу представитель американского внешнеполитического ведомства на просьбу прокомментировать упомянутые сведения.

"На данный момент мы не можем объявить о каких-либо кадровых назначениях", - сообщил он.

В субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что покинувшую пост посла США на Украине Мари Йованович может заменить экс-руководитель этого дипломатического представительства Уильям Тейлор в качестве временного поверенного. По его данным, Тейлор будет руководить дипмиссией США на Украине не менее года.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что Мари Йованович на Украине заменит "человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", однако фамилию не назвал.

В 2016 году Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США на Украине. В Госдепе на днях сообщили, что Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. Теперь президент США Дональд Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената.