Движение "желтых жилетов" установило свой новый антирекорд мобилизации

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Очередная, 27-я по счету волна протестов "желтых жилетов" во Франции оказалась самой малочисленной с момента возникновения движения в ноябре 2018 года. По данным МВД республики, на улицы французских городов в субботу вышли всего 15,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. протестовали в столице. Традиционно эти цифры оспариваются представителями движения, которые утверждают, что на этот раз в демонстрациях принимали участие 40497 человек. Однако даже им пришлось признать, что количество сторонников сократилось по сравнению с прошлой неделей почти на 5 тыс.

О целях движения

Как признаются сами участники, одной из проблем мобилизации стала раздробленность движения. В преддверии акции один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ раскритиковал своих коллег за все более "нелепые" марши, которые собираются вокруг одной конкретной темы. Так в Париже сегодня одна часть манифестантов вышла с лозунгами против повышения цены на топливо, а другая - против использования гербицида глифосата в сельском хозяйстве. Помимо этого, в Париже состоялась манифестация против реформ в системе образования, которая, по данным консалтинговой компании Occurence, собрала больше участников, чем оба протеста "жилетов".

Однако, как подчеркивает ряд французских СМИ, движению все же удалось продемонстрировать, что через шесть месяцев после своего рождения и за неделю до выборов в Европарламент оно все еще на улицах. "Государство разделяет нас, улица объединяет нас", - было написано на одном из плакатов участников акции в Реймсе.

Волнения в провинциях

Если сегодняшние манифестации в Париже прошли в мирном русле, то провинция вновь испытала власти на прочность. Самые драматические новости приходили в течение дня с улиц Реймса. В этом городе в демонстрациях участвовали более тысячи человек, по словам очевидцев, в рядах протеста было более сотни представителей "черного блока", которые спровоцировали беспорядки. В середине дня были разбиты и ограблены витрины магазинов, пострадало местное отделение радиостанции France Bleu, полиции пришлось использовать травматическое оружие и слезоточивый газ. Ближе к вечеру стало известно, что во время демонстрации травму головы после падения на землю получила 50-летняя женщина.

Спецсредства пришлось применять стражам порядка и в Тулузе, где на улицы вышли более 2 тыс. человек, в Нанси, в котором собралось около 600 участников протеста, Дижоне и некоторых других городах. Кроме того, сотни "жилетов" отпраздновали продолжающийся уже полгода протест в городах Сен-Назер, Сен-Этьен, Кан, Монпелье и множестве других.

"Людей меньше, но мотивация все еще есть, я борюсь не за себя, а за своих детей, своих внуков, за всех тех, кто в беде", - приводит агентство France Bleu слова манифестанта из Эссона.

Возмущены словами Макрона

В пятницу, накануне очередного общенационального дня протестов, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уже дал ответы на те вопросы, которые спровоцировали это движение. "Мы сделали нашу работу, и теперь каждый должен пойти голосовать на выборах, а если у кого-то есть идеи, то выдвинуть свою кандидатуру", - сказал он. Как признались отдельные участники субботних акций, именно подобные заявления побуждают их продолжать протест. "Когда я слышу, как Макрон говорит, что он выполнил свою роль, я не могу с этим согласиться. Я не согласна, и это все больше меня мобилизует!"- прокомментировала Франс Пресс высказывания президента участница протестов в Монпелье. "Мы должны идти голосовать, нам нужно максимум голосов против Макрона, чтобы он увидел, что люди совсем не рады тому, что он делает", - ответил на предложение президента другой собеседник агентства.