Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины на минских переговорах

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте главы государства.

"Уволить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в распоряжении.

О своем увольнении Марчук также написал в Facebook. "Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019 [года], я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе", - написал Марчук.

Президент Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в контактной группе 22 ноября 2018 года после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма. До этого Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.

17 мая Порошенко подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Геращенко 16 мая в ходе заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа" заявила о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Кроме того, она отметила, что считает необходимым полностью переформатировать состав участников переговоров по Донбассу.

Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе с 17 июня 2014 года.