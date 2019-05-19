Норберт Хофер единогласно избран новым лидером Австрийской партии свободы

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Министр транспорта Австрии Норберт Хофер единогласно избран новым председателем Австрийской партии свободы (АПС) после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера и председателя этой политической силы. Об этом заявила в воскресенье АПС после заседания президиума партии.

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"Заседание президиума АПС единогласно назначило министра транспорта, бывшего третьего председателя Национального совета и кандидата на пост федерального президента Норберта Хофера новым председателем АПС", - говорится в заявлении партии.

18 мая вице-канцлер Австрии и многолетний лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.