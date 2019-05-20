СМИ: 89 человек задержаны по подозрению в причастности к терактам на Шри-Ланке

ТАСС, 20 мая. Власти Шри-Ланки задержали 89 человек по подозрению в организации серии взрывов, прогремевших 21 апреля в нескольких городах страны. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на пресс-секретаря ланкийской полиции Рувана Гунасекара.

По его словам, следствие над 69 задержанными ведет Отдел по борьбе с уголовными преступлениями, расследованием оставшихся 20 занимается Отдел по борьбе с терроризмом.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек. За атаками, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями.