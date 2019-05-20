Коммунисты Украины ожидают, что Зеленский сдержит слово и допустит их к выборам в Раду

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко ожидает от нового президента Владимира Зеленского реальных доказательств того, что в стране закончился период политических репрессий. Одним из следствий смены курса, по его мнению, должно стать предоставление коммунистам права на равных участвовать в предстоящих парламентских выборах.

"Первое - это вето на так называемый языковой закон, который грубым образом нарушает права человека и соответствующие международные соглашения, ратифицированные Украиной. А учитывая, что президент Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов, верность своим словам он должен продемонстрировать, обеспечив возможность Компартии и коммунистам беспрепятственно и на равных участвовать в выборах", - написал он в понедельник на странице в Facebook.

Ранее Зеленский на торжественном заседании Рады принял присягу и вступил в должность главы государства. Он объявил о досрочном роспуске парламента восьмого созыва и призвал депутатов в ближайшие два месяца принять ряд важных законов. Среди них оказались отмена депутатской неприкосновенности, принятие избирательного кодекса с изменением системы выборов в Раду, которая бы предусматривала открытые избирательные списки.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года министерство юстиции предприняло попытку запретить КПУ, но это решение коммунисты оспорили в суде. В настоящее время дело рассматривает Конституционный суд, до его решения партия продолжает действовать на законных основаниях. Однако ее возможности крайне ограничены в силу откровенного давления властей, непрекращающихся нападений и угроз в адрес партийных активистов.

На партийном съезде 3 января Симоненко выдвинули кандидатом в президенты. Однако Центризбирком Украины отказался его регистрировать, аргументировав это положениями закона об осуждении коммунизма, так как устав и символика Компартии не отвечают их требованиям.