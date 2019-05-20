Канцлер Австрии выступил за отставку главы МВД и работу правительства меньшинства

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц принял решение предложить президенту республики отправить в отставку министра внутренних дел Херберта Кикля и обвинил его в причастности к событиям на скандальной видеозаписи с бывшим лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. Соответствующее заявление Курц сделал в понедельник на пресс-конференции по итогам консультаций с президентом Александером Ван дер Белленом.

Канцлер также отметил, что он готов продолжить работу правительства меньшинства после отставки главы МВД и заменить в коалиционном правительстве всех министров от АПС на экспертов до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Отставка главы МВД станет второй громкой отставкой в стане АПС после ухода Штрахе с поста вице-канцлера на фоне обвинений в злоупотреблении властью и тайных сделках.

По словам Курца, в момент событий на видеозаписи со Штрахе в 2017 году Кикль был генеральным секретарем АПС, поэтому он имеет отношение к подозрениям в тайных сделках, несет ответственность за финансовые дела в своей партии и должен был уйти самостоятельно, чтобы обеспечить прозрачное расследование всех подозрений в отношении Штрахе.

"Я решил, что предложу президенту отставку министра внутренних дел. Я сообщил об этом лично министру внутренних дел и по телефону лидеру его партии Норберту Хоферу, - сказал Курц. - Я обсудил с президентом и ради обеспечения стабильности до выборов готов назначить на освободившиеся посты в министерствах экспертов и высших должностных лиц". Курц добавил, что работа правительства с экспертами вместо министров от АПС позволит не потерять диалог на европейском уровне.

В воскресенье президиум АПС назначил министра транспорта Норберта Хофера новым председателем партии после отставки Штрахе. АПС заявила, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства с Австрийской народной партией новым министрам после парламентских выборов, но досрочно выйдет из правительства, если канцлер Курц снимет с поста главу МВД Херберта Кикля.