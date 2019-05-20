СМИ: ливийское правительство обвинило ЛНА в прекращении водоснабжения Триполи

ТАСС, 20 мая. Признанное международным сообществом ливийское Правительство национального согласия (ПНС) обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) в прекращении водоснабжения столицы страны города Триполи. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" , цитируя специальное заявление министерства внутренних дел ПНС.

Что нужно знать о происходящем в Ливии?

Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

По утверждению МВД, "группа вооруженных лиц, поддерживающая ЛНА, атаковала одну из основных станций, обеспечивающих постоянную подачу пресной воды в Триполи, в населенном пункте Эш-Швайриф приблизительно в 400 км к югу от столицы". В заявлении отмечается, что напавшие на станцию "заставили рабочих перекрыть поток воды, обеспечивающий западную и центральную части Ливии".

Министерство охарактеризовало подобные действия "военным преступлением и антигуманным актом".