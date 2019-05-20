Канцлеру Австрии грозит вынесение вотума недоверия из-за развала правительства

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц решил в понедельник убрать из коалиционного правительства с Австрийской партией свободы (АПС) министра внутренних дел Херберта Кикля и выразил готовность продолжить работу правительства меньшинства без участия всех министров от АПС. С этой целью он пообещал рекомендовать президенту Александеру Ван дер Беллену отправить в отставку главу МВД, потому что считает его причастным к событиям вокруг скандальной видеозаписи с ушедшим в отставку со всех политических постов Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Отставка Кикля с поста главы МВД станет второй громкой отставкой в стане АПС после ухода Штрахе с поста вице-канцлера на фоне обвинений в злоупотреблении властью и попытках заключения тайных сделок в обход счетной палаты. Как предупреждала АПС, если канцлер будет добиваться отставки ее министра внутренних дел, тогда партия в полном составе досрочно покинет коалиционный кабинет министров. Курц принял к сведению позицию младшего партнера по коалиции и объявил, что готов работать без АПС, а на место ее министров приведет в правительство экспертов и высших должностных лиц, чтобы доработать положенный срок до досрочных выборов.

Курц с самого начала скандала вокруг видеозаписи со Штрахе призвал провести расследование всех его скандальных заявлений. В связи с тем, что МВД возглавляет однопартиец Штрахе, он не может гарантировать прозрачности юридических мероприятий, считает канцлер. Главной причиной для отставки министра внутренних дел канцлер называет тот факт, что на момент событий на видеозаписи в 2017 году Кикль был генеральным секретарем АПС, поэтому, по мнению Курца, он имеет отношение к подозрениям в тайных сделках, несет ответственность за финансовые дела в своей партии и должен был уйти самостоятельно, чтобы обеспечить прозрачное расследование всех подозрений в отношении Штрахе.

"Я решил, что предложу президенту отставку министра внутренних дел. Я сообщил об этом лично министру внутренних дел и по телефону лидеру его партии Норберту Хоферу, - сказал Курц. - Я обсудил с президентом и ради обеспечения стабильности до выборов готов назначить на освободившиеся посты в министерствах экспертов и высших должностных лиц".

Курц добавил, что работа правительства с экспертами вместо министров от АПС позволит не потерять диалог на европейском уровне.

АПС уходит из правительства

Сразу же после заявления канцлера Австрийское агентство печати сообщило о том, что министры от АПС выходят из коалиционного правительства с АНП из-за отставки министра внутренних дел. АПС ранее предупреждала о таком шаге, но выступала за упорядоченную передачу полномочий новым министрам после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Сам Кикль заявлял, что партия готова нормально доработать оставшееся время и нет причин объявлять тревогу и говорить о государственном кризисе.

При этом новый лидер АПС и министр транспорта Норберт Хофер подчеркнул, что глава МВД пользуется полной поддержкой своей партии. "Херберт Кикль ни в чем не виноват. В отношении Херберта Кикля не ведется расследований [из-за скандала со Штрахе]", - сказал Хофер.

Кроме того, после обвинений против партии в тайных пожертвованиях Хофер пообещал провести аудит ее финансирования и предоставить общественности информацию со списком всех взносов. "Важно, чтобы партийные финансы были подвержены аудиторской проверке. Я вчера изучил все пожертвования, которые поступили в партию за прошлые годы, и могу вам сказать, что это все несущественные суммы. Это список из нескольких страниц с маленькими суммами, - указал лидер АПС. - Мы опубликуем эти списки. Финансы партии будут проверены со всей строгостью".

Вотум недоверия

Тем временем пока внутри коалиции идут споры между АНП и АПС, оппозиционные партии заявили о намерении предложить в Национальном совете вынести вотум недоверия правительству во главе с Курцем, чтобы он сам ушел в отставку. В ближайшее время парламент будет решать вопрос о проведении экстренного заседания на тему правительственного кризиса. В частности, партия "Сейчас - Список Пильца" хочет вынести вотум недоверия канцлеру. Однако сам канцлер хочет блокировать это заседание и провести его только после 26 мая - дня проведения в Австрии выборов в Европейский парламент.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.