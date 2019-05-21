В Австрии СМИ назвали экспертов, которые могут войти в переходное правительство

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Австрийское издание Kronen Zeitung , вокруг которого развернулся скандал с экс-вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, назвало во вторник имена экспертов, которые могут войти в состав переходного правительства на период работы до досрочных выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента).

Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

Эксперты сменят в правительстве министров от Австрийской партии свободы (АПС), об отставке которых по предложению канцлера Себастьяна Курца объявил президент республики Александер Ван дер Беллен. Канцлер обещал до конца вторника предоставить президенту на утверждение кандидатуры экспертов на освободившиеся посты министров. Все они должны быть приведены к присяге президентом в среду.

Так, пост главы МВД вместо Херберта Кикля может занять бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера на пост министра транспорта, инноваций и технологий претендует директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека может стать кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн - бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Ранее во вторник президент Австрии по итогам консультаций с канцлером Себастьяном Курцем на фоне правительственного кризиса из-за отставки Хайнца-Кристиана Штрахе заявил, что министры коалиционного правительства от АПС уходят в отставку за исключением главы МИД Карин Кнайсль, в кабинете министров их заменят эксперты и будет сформировано переходное правительство.