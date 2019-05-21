Президент Абхазии допустил перенос выборов на 25 августа

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба готов к переговорам с оппозицией и допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа, заявил во вторник министр обороны республики Мираб Кишмария участникам акции оппозиции в Сухуме.

В Абхазии второй день протестуют. Оппозиция настаивает на переносе выборов президента

"Я доложил президенту, решение приняли. Он готов встретиться с вами. Если вы решение примете [по переносу выборов на 25 августа], тогда и он примет", - сказал министр.

Как передает корреспондент ТАСС, некоторые участники акции в ответ настаивали на перенос выборов не ранее чем на конец сентября. После непродолжительной паузы министр обороны отправился к главе государства с тремя делегатами от оппозиции.

Акция оппозиции началась в центре Сухума в понедельник. Оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента республики из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании, который заявил об участии в выборах. Он был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.