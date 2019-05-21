Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о переносе президентских выборов 22 мая

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Парламент Абхазии в среду, 22 мая, рассмотрит вопрос о переносе выборов президента страны на 26 августа. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента республики в парламенте Дмитрий Шамба.

Во вторник глава государства Рауль Хаджимба провел переговоры с представителями оппозиции, по итогам которых была достигнута договоренность о переносе выборов с 21 июля на 26 августа, когда отмечается день независимости Абхазии.

"Завтра в 11:00 мск на заседании парламента будут принимать решение о дате выборов согласно сегодняшней договоренности президента и оппозиции", - сказал Шамба.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии с требованием переноса выборов и отставки президента. Были перекрыты два участка дорог на республиканской трассе, в Сухуме во вторник была практически парализована работа общественного транспорта. Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захватить власть и призвал граждан республики не поддаваться на провокации.