Протесты в Абхазии. Главное

Представители оппозиции в Абхазии провели двухдневную акцию протеста в центре Сухума. Они требовали перенести выборы президента c лета на осень из-за госпитализации одного из лидеров оппозиции — Аслана Бжании, заявившего о намерении баллотироваться.

Акция оппозиции началась утром 20 мая у здания парламента. Ее участники требовали переноса выборов президента. Вечером среди собравшихся произошли незначительные потасовки. В центр города был стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии.

21 мая представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице было практически парализовано движение общественного транспорта.