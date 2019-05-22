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Протесты в Абхазии. Главное

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

22 мая представители оппозиции в Абхазии объявили о завершении двухдневной акции протеста в центре Сухума. Президент Рауль Хаджимба после акции поблагодарил сотрудников силовых структур, обеспечивавших безопасность.

Что произошло

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Представители оппозиции в Абхазии провели двухдневную акцию протеста в центре Сухума. Они требовали перенести выборы президента c лета на осень из-за госпитализации одного из лидеров оппозиции — Аслана Бжании, заявившего о намерении баллотироваться.

Акция оппозиции началась утром 20 мая у здания парламента. Ее участники требовали переноса выборов президента. Вечером среди собравшихся произошли незначительные потасовки. В центр города был стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии.

21 мая представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице было практически парализовано движение общественного транспорта.

 

Какова позиция власти

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Парламент Абхазии в понедельник собрался на внеочередную сессию, однако сторонникам переноса выборов на 23 ноября не удалось собрать и половины голосов. После решения парламента протестующие потребовали отставки президента Рауля Хаджимбы.

Во вторник днем президент страны призвал протестующих "не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность". К соблюдению законности призвали МВД и Генпрокуратура Абхазии, они также предупредили об ответственности за нарушение закона при проведении акций протеста и за призывы к свержению власти.  

Впоследствии министр обороны республики Мираб Кишм заявил протестующим, что Рауль Хаджимба готов к переговорам с оппозицией и допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа. Представители оппозиции в свою очередь согласились с переносом голосования на 26 августа. Парламент рассмотрит этот вопрос 22 мая.

Что известно о госпитализации Аслана Бжании

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Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован 18 апреля в Москве в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.

Генпрокуратура Абхазии организовала проверку из-за госпитализации Бжании. В Москве 20 мая приступила к работе группа ведомства. Следователи допросили жену и сына Бжании.

21 мая спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления оппозиционера.

Каковы последствия митингов для туротрасли

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Министр по туризму Абхазии Автандил Гарцкия заявил, что из-за блокировки автотрассы, ведущей из России в Сухум, утром 21 мая на российско-абхазскую границу вернулось около 20 автобусов с туристами. По его словам, отрасль уже потеряла около 1,5 млн рублей.

Напряженная политическая обстановка в стране отпугнула некоторых отдыхающих, сказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, уточнив, что отменено до 2% туров, в основном это поездки, запланированные на июнь.

 

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичАкции протеста в Абхазии
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