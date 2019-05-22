Протесты в Абхазии. Главное

22 мая представители оппозиции в Абхазии объявили о завершении двухдневной акции протеста в центре Сухума. Президент Рауль Хаджимба после акции поблагодарил сотрудников силовых структур, обеспечивавших безопасность.
Что произошло
Представители оппозиции в Абхазии провели двухдневную акцию протеста в центре Сухума. Они требовали перенести выборы президента c лета на осень из-за госпитализации одного из лидеров оппозиции — Аслана Бжании, заявившего о намерении баллотироваться.
Акция оппозиции началась утром 20 мая у здания парламента. Ее участники требовали переноса выборов президента. Вечером среди собравшихся произошли незначительные потасовки. В центр города был стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии.
21 мая представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице было практически парализовано движение общественного транспорта.
Какова позиция власти
Парламент Абхазии в понедельник собрался на внеочередную сессию, однако сторонникам переноса выборов на 23 ноября не удалось собрать и половины голосов. После решения парламента протестующие потребовали отставки президента Рауля Хаджимбы.
Во вторник днем президент страны призвал протестующих "не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность". К соблюдению законности призвали МВД и Генпрокуратура Абхазии, они также предупредили об ответственности за нарушение закона при проведении акций протеста и за призывы к свержению власти.
Впоследствии министр обороны республики Мираб Кишм заявил протестующим, что Рауль Хаджимба готов к переговорам с оппозицией и допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа. Представители оппозиции в свою очередь согласились с переносом голосования на 26 августа. Парламент рассмотрит этот вопрос 22 мая.
Что известно о госпитализации Аслана Бжании
Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован 18 апреля в Москве в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.
Генпрокуратура Абхазии организовала проверку из-за госпитализации Бжании. В Москве 20 мая приступила к работе группа ведомства. Следователи допросили жену и сына Бжании.
21 мая спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления оппозиционера.
Каковы последствия митингов для туротрасли
Министр по туризму Абхазии Автандил Гарцкия заявил, что из-за блокировки автотрассы, ведущей из России в Сухум, утром 21 мая на российско-абхазскую границу вернулось около 20 автобусов с туристами. По его словам, отрасль уже потеряла около 1,5 млн рублей.
Напряженная политическая обстановка в стране отпугнула некоторых отдыхающих, сказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, уточнив, что отменено до 2% туров, в основном это поездки, запланированные на июнь.