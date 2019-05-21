Оппозиция завершает двухдневную акцию в Сухуме после договоренности о переносе выборов

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Представители оппозиции в Абхазии после достижения договоренности с руководством страны о переносе выборов президента с 21 июля на 26 августа завершают двухдневную акцию в центре Сухума. Как передает корреспондент ТАСС, они покидают площадь перед зданием парламента республики.

"Давайте пойдем домой с чувством выполненного долга", - призвал участников акции руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба после переговоров с президентом Раулем Хаджимба, на которых была достигнута договоренность о переносе даты выборов.

После этих слов участники начали расходиться.

"Мы благодарим президента на этом этапе", - сказал политик, отметив, что оппозиция попросила главу государства не преследовать участников акций неповиновения. Тот, по словам Хишбы, согласился.

"У нас была мирная акция", - добавил оппозиционер.

Президент после акции поблагодарил сотрудников силовых структур, обеспечивавших безопасность в Сухуме. "Спасибо всем за терпение... это же наши граждане. Я горжусь как глава государства тем, что у нас достойнейшая правоохранительная система", - сказал Хаджимба.

Решение о переносе выборов

Акция оппозиции проходила в центре Сухума в понедельник и вторник из-за требования перенести президентские выборы на осень в связи с госпитализацией одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании, заявившего о намерении участвовать в выборах. Политик был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить. Во вторник, 21 мая, спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления Бжании.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии с требованием переноса выборов и отставки президента. Были перекрыты два участка дорог на республиканской трассе, в Сухуме во вторник была практически парализована работа общественного транспорта. Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захватить власть и призвал граждан республики не поддаваться на провокации.

Во вторник в результате переговоров между президентом и представителями оппозиции была достигнута договоренность о переносе даты выборов на 26 августа.