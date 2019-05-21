Президент Абхазии предложил оппозиции назначить выборы на 25 августа

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подтвердил, что предложил оппозиции перенести выборы главы государства на конец августа. Как сообщается на сайте президента, он предлагает назначить их на 25 августа.

В Абхазии второй день протестуют.

В Абхазии второй день протестуют. Оппозиция настаивает на переносе выборов президента

Ранее представители оппозиции сообщили о достижении договоренности с главой государства о переносе выборов с 21 июля на 26 августа. Решение по этому вопросу парламент страны примет 22 мая.

"Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках конституции и срока конституционных полномочий действующего президента - 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия", участник переговоров Сергей Шамба также подтвердил ТАСС, что речь идет о переносе голосования на 25 августа.

Оппозиция требовала перенести выборы из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании, который заявил о намерении бороться за пост президента. Политик был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.