ЦИК Абхазии не получал информацию о переносе президентских выборов

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии не получала информацию о переносе даты выборов президента с июля на август. Она работает по ранее согласованному графику, в среду стартовала стадия регистрации партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы республики, сообщил ТАСС председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

21 мая на переговорах между президентом Раулем Хаджимбой и представителями оппозиции была достигнута договоренность о переносе выборов с 21 июля на 25 августа. Решение о переносе должен согласовать парламент, его заседание было намечено на 11:00 среды (время совпадает с московским), но пока не состоялось. Как передает корреспондент ТАСС, в парламенте проходят консультации.

"Официальной информации [о переносе даты выборов] у нас нет, потому мы руководствуемся ранее принятыми и утвержденными нормативно-правовыми документами, в первую очередь, законом [о выборах президента] и постановлением парламента о назначении дня выборов. На сегодня, 22 мая, день начала регистрации инициативных групп и политических партий, никаких движений не было", - сказал глава ЦИК.

По его словам, если парламент внесет изменения в закон о выборах президента, примет постановление о новой дате голосования и законодательные акты вступят в силу, ЦИК созовет экстренное заседание и внесет изменения в ранее принятые документы.

Согласно календарю ЦИК, с 22 мая по 11 июня проходят регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов, а также выдвижение кандидатов в президенты.