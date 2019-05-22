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Акции протеста в Абхазии

Парламент Абхазии не собрался на сессию для переноса выборов из-за отсутствия кворума

Депутат Астамур Аршба не исключил, что парламент соберется в пятницу

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Парламент Абхазии не собрался в среду на сессию для рассмотрения вопроса о переносе выборов президента. Об этом сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия. Депутат Астамур Аршба пояснил агентству, что заседание перенесено из-за отсутствия кворума.

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Вечером 21 мая на переговорах между президентом Раулем Хаджимбой и представителями оппозиции была достигнута договоренность о переносе выборов с 21 июля на 25 августа. Решение о переносе должен согласовать парламент, его заседание было намечено на 11:00 среды (время совпадает с московским).

"Сегодня не состоялось, завтра в Абхазии выходной. Точная дата [заседания] еще не назначена", - сказал спикер парламента.

Депутат Аршба не исключил, что парламент соберется в пятницу.

Согласно календарю Центральной избирательной комиссии (ЦИК), который был сформирован ранее с учетом назначенной даты голосования на 21 июля, с 22 мая по 11 июня проходят регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов, а также выдвижение кандидатов в президенты.

Теги
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