Индия поддерживает намерение ШОС активизировать антитеррористическую структуру

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Индия поддерживает намерение государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повысить эффективность деятельности Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС после терактов на Шри-Ланке. Об этом в среду заявила в Бишкеке министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

"Наши сердца скорбят вместе с нашими братьями и сестрами на Шри-Ланке, которые недавно стали свидетелями ужасного террористического акта. Наши раны от атаки в Пулваме (округ в штате Джамму и Кашмир, в котором 14 февраля террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с военной колонной, погибли порядка 40 человек - ТАСС) были еще свежи, и новости от наших соседей добавили решимости бороться против этой угрозы", - заявила Сварадж, выступая в Бишкеке на встрече министров иностранных дел государств - членов ШОС.

"Мы готовы последовательно укреплять сотрудничество в рамках ШОС для поддержания всесторонней, совместной и стабильной безопасности. Мы открыты для идей о том, как мы можем сделать работу РАТС более эффективной в этом отношении", - цитирует слова министра официальный сайт МИД Индии.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД стран - членов ШОС обсудили повышение эффективности и расширение сферы деятельности РАТС. Глава МИД России отметил, что участники встречи особое внимание уделяют повышению эффективности и расширению сферы деятельности РАТС в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, с экстремизмом и прочими угрозами и вызовами.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.