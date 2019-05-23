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Дело Ассанжа и WikiLeaks
Обновлено 

Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений

По данным агентства, основателя WikiLeaks обвиняют в нарушении закона о шпионаже, в раскрытии имен источников информации и сговоре
Джулиан Ассанж Jack Taylor/Getty Images
Описание
Джулиан Ассанж
© Jack Taylor/Getty Images

ТАСС, 23 мая. Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовала телекомпания ABC.

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По ее данным, Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

"Действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников", - сказано в заявлении. "В случае обвинительного приговора, [Ассанжу] грозит максимум 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, кроме одного, который касается заговора с целью взлома компьютеров, за что ему грозит максимум пять лет заключения", - уточнили в Минюсте.

В новость были внесены изменения (23:53 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
СШАДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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