Полиция Мьянмы задержала подозреваемого в связях с причастными к терактам на Шри-Ланке

БАНГКОК, 24 мая. /ТАСС/. Полиция Мьянмы задержала в Янгоне подозреваемого в связях с причастными к взрывам на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 250 человек. Как сообщила в пятницу газета The Nation , произошло это спустя несколько часов после того, как местные пользователи Facebook опубликовали предупреждение о том, что некий иностранец, который находится в стране больше положенного срока, связан с участниками недавних терактов.

"Он был задержан и доставлен в специальное отделение полиции для допроса, - сказал представитель стражей порядка. - Согласно нашим первоначальным выводам, он, предположительно, имеет некоторые связи с группой террористов, ответственных за серию взрывов на Шри-Ланке". "В настоящее время невозможно опубликовать результаты расследования, поскольку он утверждает, что является невиновным, а сейчас ведется дальнейшее разбирательство", - добавил он.

Задержанный 39-летний Абдул Салам Иршад Мохмуд находился в гостинице в центральной части делового района Янгона.

Ожидается, что полиция Мьянмы опубликует окончательную информацию по делу, как только завершится дополнительное расследование. "Это может занять время, но мы постараемся сделать это как можно скорее", - добавил он.

Информация из соцсетей

В четверг утром информация об иностранце, находящемся в стране больше положенного срока, быстро распространилось среди пользователей Facebook в Мьянме. Данные были взяты из письма Директората отелей и туризма, которое было направлено во все зарегистрированные отели и гостевые дома в Пагане, одной из древних столиц Мьянмы.

"Наше ведомство активно сотрудничало с туристической полицией Мьянмы и соответствующими органами, - сказал заместитель генерального директора департамента. - После появления этой информации от стражей порядка наше отделение в Пагане предупредило все отели и гостевые дома, чтобы они сообщили останавливался ли в каком-либо из них подозрительный мужчина с Шри-Ланки".

В письме, направленном в более чем 80 зарегистрированных в этом районе отелей, ведомство повторило предупреждение туристической полиции о том, что мужчина с заявленной датой рождения 11 декабря 1980 года прибыл в Янгон по туристической визе 16 января 2018 года. Он находился в Мьянме более 14 месяцев и, возможно, планировал преступную деятельность в стране.