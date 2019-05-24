Экс-вице-канцлер Австрии подал заявление в прокуратуру на авторов видео с его участием

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе передал в прокуратуру Вены заявление в отношении трех лиц, которые могут быть причастны к производству скандальной видеозаписи с его участием. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати .

По словам Штрахе, компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб. Экс-вице-канцлер уверен, что авторы этой видеозаписи втянули его в постановочную сцену, в результате которой он позволил себе свободный ход мыслей. При этом бывший член правительства признал, что многие его размышления были неприемлемыми.

"Других компрометирующих видео и аудиоматериалов быть не может. Это касается той встречи на Ибице, а также всего другого, - отметил Штрахе. - Утверждение, что есть сцены, где я принимаю наркотики и участвую в сексуальных процессах, абсурдны и являются дискредитацией".

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. В результате этой ситуации в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.