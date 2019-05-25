Глава Минздрава Великобритании заявил о намерении бороться за пост лидера тори

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок намерен бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и главы британского правительства. Об этом он заявил в субботу в интервью Би-би-си .

"Да, я собираюсь выставить свою кандидатуру, чтобы стать новым премьер-министром", - сказал министр.

Говорить о том, насколько реальными окажутся шансы Мэтта Хэнкока в этой борьбе, непросто, поскольку этот политик скорее воспринимается как техническая фигура в кабинете министров и реже попадает в поле зрения британских СМИ по сравнению со своим предшественником на посту главы Минздрава Джереми Хантом, который сейчас занимает пост министра иностранных дел и также является соискателем премьерского поста.

До него уже несколько политиков заявили о своем намерении возглавить Консервативную партию Великобритании - экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и парламентарий Грэм Брейди. Последний заявил в пятницу, что покидает пост главы парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов для того, чтобы бороться за пост лидера правящей в стране партии. На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон.

24 мая премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста главы тори из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.