CNN: суд в США заблокировал расход $1 млрд Пентагона на стену на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Калифорнии временно заблокировал использование около $1 млрд из бюджета Министерства обороны США на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN .

Великая стена Трампа: что нужно знать о главном проекте президента США

Как она уточняет, данное постановление принял в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам по итогам рассмотрения исковой жалобы правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

"В данном случае Конгресс отклонил запрос исполнительной ветви власти на расходование целевых фондов, однако исполнительная ветвь власти просто находит способ потратить эти фонды без согласия Конгресса. Такая ситуация не соразмеряется с фундаментальными принципами разделения полномочий между ветвями власти, которые берут свое начало в самом раннем этапе существования нашей республики", - приводит телекомпания выдержку из постановления судьи.

Он одновременно отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Министерство обороны США в апреле в обход Конгресса заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Общая сумма сделок составляет $976 млн.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.