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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

МИД Германии: освобождение РФ украинских моряков стало бы важным вкладом в деэскалацию

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три арестованных судна

БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) по делу украинских моряков подтверждает позицию Берлина относительно керченского инцидента. Об этом заявил ТАСС в субботу представитель МИД Германии.

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"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по инцидентам в Азовском море, - отметили в ведомстве. - Мы призываем Россию выполнить решение и незамедлительно освободить задержанных моряков, а также снять арест с судов". С точки зрения МИД ФРГ, "это было бы важным вкладом в срочно необходимую деэскалацию".

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три арестованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

До этого Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях. В вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством России в ФРГ, отмечалось, что, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.

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УкраинаГерманияРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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