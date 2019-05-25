Глава МИД Британии обещал содействовать снижению налога на прибыль, если станет премьером

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант в случае своего прихода на пост премьер-министра намерен содействовать снижению налога на прибыль. Об этом он заявил в интервью воскресной газете The Sunday Times , которое было заранее размещено в субботу на сайте издания.

"Нам нужно послать миру сигнал, что мы собираемся стать лучшим местом для бизнеса на всей планете. Я думаю, что символом этого явилось бы сокращение нашего корпоративного налога до ирландского уровня - 12,5%. Мы знаем, что это трансформировало экономику Ирландии", - сказал министр, который ранее уже заявил об участии в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. В настоящий момент базовая ставка налога на прибыль составляет в Великобритании 19%, таким образом, Хант предложил понизить ее на 6,5%.

По его словам, Brexit является "началом совершенно новой главы" для королевства и "единственной за всю жизнь возможностью реорганизовать британскую экономику". Он подчеркнул, что его цель состоит в том, чтобы превратить британский сектор высоких технологий "в очередную Кремниевую долину", заметив, что эту идею ему подал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Излагая свою предвыборную программу, руководитель Форин оффиса заявил, что считает своими предвыборным козырем имеющийся у него опыт бизнесмена, который сумел на старте карьеры трижды преодолеть крах неудачных деловых начинаний, а затем создать успешную компанию в образовательной сфере и стать после ее продажи самым богатыми членом кабинета министров. "Если я стану премьер-министром, то буду первым главой правительства на нашей памяти, который являлся бы предпринимателем по своему происхождению. Заключение сделок - это мой хлеб с маслом", - сказал Хант.

Предвыборная борьба и искусство переговорщика

Другой имеющийся у него козырь, как уверяет министр - это одержанная им победа в избирательном округе, который не был политической вотчиной Консервативной партии, а потому его успех стал следствием огромных усилий. И этот опыт необходимо использовать для успеха тори на всеобщих выборах, где главная борьба развернется вокруг округов с колеблющимся в своих предпочтениях электоратом.

Еще одним своим преимуществом глава британского МИД считает свои качества успешного переговорщика, которые нашли отражение в удачном для правительства диалоге с профсоюзом медицинских работников, когда Хант занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты. "Реальный вопрос заключается в том, у кого есть опыт, чтобы избежать Сциллы и Харибды отсутствия сделки [по условиям Brexit] и невыходом из ЕС. У меня есть очень значительный опыт в этом отношении", - подчеркнул Хант.