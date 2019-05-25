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Глава МИД Британии обещал содействовать снижению налога на прибыль, если станет премьером

Джереми Хант заявил, что Великобритании нужно послать миру сигнал, что страна намерена стать лучшим местом для бизнеса

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант в случае своего прихода на пост премьер-министра намерен содействовать снижению налога на прибыль. Об этом он заявил в интервью воскресной газете The Sunday Times, которое было заранее размещено в субботу на сайте издания.

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"Нам нужно послать миру сигнал, что мы собираемся стать лучшим местом для бизнеса на всей планете. Я думаю, что символом этого явилось бы сокращение нашего корпоративного налога до ирландского уровня - 12,5%. Мы знаем, что это трансформировало экономику Ирландии", - сказал министр, который ранее уже заявил об участии в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. В настоящий момент базовая ставка налога на прибыль составляет в Великобритании 19%, таким образом, Хант предложил понизить ее на 6,5%.

По его словам, Brexit является "началом совершенно новой главы" для королевства и "единственной за всю жизнь возможностью реорганизовать британскую экономику". Он подчеркнул, что его цель состоит в том, чтобы превратить британский сектор высоких технологий "в очередную Кремниевую долину", заметив, что эту идею ему подал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Излагая свою предвыборную программу, руководитель Форин оффиса заявил, что считает своими предвыборным козырем имеющийся у него опыт бизнесмена, который сумел на старте карьеры трижды преодолеть крах неудачных деловых начинаний, а затем создать успешную компанию в образовательной сфере и стать после ее продажи самым богатыми членом кабинета министров. "Если я стану премьер-министром, то буду первым главой правительства на нашей памяти, который являлся бы предпринимателем по своему происхождению. Заключение сделок - это мой хлеб с маслом", - сказал Хант.

Предвыборная борьба и искусство переговорщика

Другой имеющийся у него козырь, как уверяет министр - это одержанная им победа в избирательном округе, который не был политической вотчиной Консервативной партии, а потому его успех стал следствием огромных усилий. И этот опыт необходимо использовать для успеха тори на всеобщих выборах, где главная борьба развернется вокруг округов с колеблющимся в своих предпочтениях электоратом.

Еще одним своим преимуществом глава британского МИД считает свои качества успешного переговорщика, которые нашли отражение в удачном для правительства диалоге с профсоюзом медицинских работников, когда Хант занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты. "Реальный вопрос заключается в том, у кого есть опыт, чтобы избежать Сциллы и Харибды отсутствия сделки [по условиям Brexit] и невыходом из ЕС. У меня есть очень значительный опыт в этом отношении", - подчеркнул Хант.

 

 

Теги
ВеликобританияХант, ДжеремиОтставка Терезы Мэй
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