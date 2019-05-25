СМИ: австрийская партия NEOS в 2015 году получила предложение о компромате на Штрахе

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Партия "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) еще в 2015 году получила предложение о получении компрометирующих материалов на бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на генсека NEOS Ника Донига.

"Если конкретно, то мы можем подтвердить поступление такого предложения в 2015 году", - заявил он изданию. Компромат в виде фото Штрахе и его СМС-переписки предлагал некий венский адвокат, которого СМИ в минувшие дни неоднократно связывали со скандальным видео, снятым на Ибице. По словам Донига, либеральная партия отклонила предложение.

В пятницу Штрахе передал в прокуратуру Вены заявление в отношении трех лиц, которые могут быть причастны к производству скандальной видеозаписи с его участием. Он указал, что компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. В результате этой ситуации в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.