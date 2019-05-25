В Германии пройдут выборы в Европарламент и законодательный орган земли Бремен

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Настоящий выборный марафон стартует в воскресенье в Германии: в стране проголосуют за кандидатов в Европарламент (ЕП) и парламент федеральной земли Бремен, а в населенных пунктах девяти регионов ФРГ граждане изберут местные органы власти.

Итоги выборов могут иметь самые серьезные последствия на федеральном уровне, прежде всего, могут возникнуть некомфортные условия для правящей коалиции в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Некоторые наблюдатели не исключают, что в случае провала СДПГ может выйти из правительства или сменить председателя партии, которым сейчас является Андреа Налес.

В то же время низкие показатели ХДС грозят пошатнуть позиции Ангелы Меркель на посту канцлера и заставить христианских демократов задуматься о ее досрочной отставке. Слухи о том, что такой сценарий возможен, ходят в Берлине на протяжении последних месяцев, хотя глава правительства не раз их опровергала. Под ударом может оказаться и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

К выборам в Европарламент допущена 41 партия

От ФРГ к участию в выборах в Европарламент допущена 41 партия, в числе которых ХДС и ХСС, СДПГ, "зеленые", Левая партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и целый ряд небольших политических организаций и движений.

Германия делегирует в Европейский парламент 96 депутатов. Правом голоса в ФРГ обладают 64,8 млн человек. Чтобы проголосовать, нужно достигнуть 18-летнего возраста.

На выборах в Европарламент для партий ФРГ не установлено никаких процентных барьеров. Раньше для попадания в законодательный орган ЕС политическим движениям было необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей в Германии, но Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ в 2011 году посчитал, что это противоречит конституции страны. Бундестаг в 2013 году снизил этот барьер до 3%, но и это решение ФКС посчитал противоречащим основному закону. Так что небольшие политические организации имеют хорошие шансы пройти в Европарламент. В прошлом году в нем были представлены депутаты от 14 партий и движений ФРГ.

В Германии на выборах в Европарламент каждый избиратель имеет один голос, который он отдает за список определенной партии. Очередность кандидатов в нем четко устанавливается самой партией, так что здесь гражданин не имеет влияния.

Согласно последним опросам, в Германии, несмотря на существенную потерю голосов по сравнению с предыдущими выборами, победят консерваторы: ХДС/ХСС, как ожидается, наберут около 30% голосов - на 5,5 процентных пункта меньше, чем в 2014 году. В числе проигравших, вероятно, окажутся в первую очередь социал-демократы: их готовы поддержать 17%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем было пять лет назад.

В числе основных кандидатов в ФРГ значатся претендент на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии Манфред Вебер (ХСС), министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (СДПГ), которая, скорее всего, официально объявит о своей отставке уже сегодня вечером, сопредседатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен.

Судьбоносные для СДПГ выборы в Бремене

Одновременно в воскресенье пройдут выборы в парламент самой крошечной федеральной земли ФРГ - Бремена. Его население - всего 683 тыс. человек, правом голоса обладают 478 тыс. Тем не менее к выборам в Бремене сейчас приковано самое пристальное внимание в Берлине.

На протяжении более чем 70 лет там правят социал-демократы, сейчас - в коалиции с "зелеными". Бургомистр Карстен Зилинг является уже седьмым главой земельного правительства из числа представителей СДПГ. И вот впервые более чем за 70 лет социал-демократы могут лишиться в Бремене власти, и это является самым вероятным сценарием. Согласно последним опросам, они получат всего 24,5% голосов (32,8% в 2015 году) и уступят первое место христианским демократам, которые, предположительно, наберут около 26% (22,4% в 2015 году). Как ожидается, за "зеленых" проголосуют 18% избирателей (против 15,1% в 2015 году), за Левую партию - около 12% (9,5%), АдГ - 7% (5,5%), СвДП - 5% (6,6%).

К выборам в Бремене допущены 16 партий и движений. Земельный парламент избирается сроком на четыре года, в нем сейчас 83 депутата. Социал-демократы еще в преддверии выборов исключили формирование коалиции с ХДС. Возможными вариантами являются правительственные альянсы в составе ХДС, "зеленых" и СвДП или же СДПГ, Левой партии и "зеленых". Если дело дойдет до второго варианта, то левые впервые будут участвовать в правительстве западногерманской земли.

Коммунальные выборы

Большой интерес представляют собой и коммунальные выборы, которые пройдут в девяти землях: Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Гамбурге, Мекленбурге - Передней Померании, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии. Они в определенной степени покажут расклад сил и отношение к политике федерального правительства в свете предстоящих осенью выборов в ландтаги восточногерманских земель (Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии), а также станут показателем стойкости позиций "Альтернативы для Германии".

Наблюдатели ожидают усиления АдГ в первую очередь на востоке Саксонии. Здесь правые популисты нацелились на кресло обер-бургомистра самого восточного города ФРГ - Гёрлица. Депутат саксонского ландтага от АдГ Себастьян Виппель имеет неплохие шансы уже в первом туре победить и обойти кандидата от "зеленых" Франциску Шуберт.

В Тюрингии эксперты ожидают ослабления позиций христианских демократов. Не исключено, что голоса их избирателей уйдут к АдГ. Интерес также представляет выбор жителей востока Мекленбурга - Передней Померании, где особенно сильны правые настроения. Кроме того, впервые во главе крупного города ФРГ - в Ростоке - может оказаться человек без германского паспорта - датчанин Клаус Мадсен.

Как ожидается, первые предварительные результаты всех выборов в Германии будут опубликованы около 19:00 мск.