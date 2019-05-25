Во Франции пройдут выборы в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Франция изберет в воскресенье своих депутатов Европейского парламента (ЕП), в котором из 751 мандата ей принадлежат 79. Пять из них являются резервными, они обретут силу, когда европейский законодательный корпус покинут британские депутаты после окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В голосовании могут принимать участие все французские граждане, достигшие 18-летнего возраста и включенные в списки избирателей. Это же право распространяется на граждан других стран Евросоюза, проживших во Франции не менее шести месяцев. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 (с 09:00 до 21:00 мск). В заморских департаментах Франции оно уже состоялось в субботу.

Пари со множеством рисков

По мнению большинства аналитиков, предстоящие выборы - пари со множеством рисков для президента республики Эмманюэля Макрона, избранного на этот пост в мае 2017 года. Если основанное им правящее движение "Республика на марше" выиграет, то это, безусловно, укрепит его положение на внутриполитической сцене.

В таком случае глава государства мог бы дать новый импульс реформам в заключительной части президентской пятилетки и преодолеть продолжающийся уже шесть месяцев кризис, воплотившийся в выступления "желтых жилетов". "Это (победа на выборах депутатов ЕП во Франции - прим. ТАСС) увеличит притягательную силу движения "Республика на марше" перед муниципальными выборами 2020 года и обеспечит психологический перевес над лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов 2022 года", - считает обозреватель газеты "Монд" Александр Лемарье.

Во втором туре президентских выборов 2017 года Макрон получил 66,1% голосов, а Марин Ле Пен - 33,9%. В случае подтверждения лидерства на воскресных выборах правящая партия "предстала бы на европейской сцене оплотом против националистов", считает представитель движения "Республика на марше" Пьер-Александр Англад. По его мнению, Макрон "подтвердил бы свою роль политического лидера Европы".

Картина может оказаться иной, если движение Макрона придет к финишу вторым. Тогда, полагают скептики, Елисейский дворец может утратить часть своего влияния на ситуацию в Европе на месяцы или даже годы.

В свою очередь второе место "Национального объединения" Марин Ле Пен (на выборах в Европарламент в 2014 году партия стала лидером по итогам голосования) неизбежно скажется на его шансах в 2020 и 2022 годах.

34 партийных списка

По мнению некоторых аналитиков, голосование может стать для части избирателей способом выразить недовольство реформами Макрона на посту президента. И в лагере его левых критиков из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" и в рядах наиболее правых оппонентов из "Национального объединения" Марин Ле Пен во время предвыборной кампании раздавались призывы "превратить выборы в референдум против политики президента".

Французскому электорату предстоит сделать выбор между 34 партийными списками. "Только наш список имеет шансы победить сторонников Макрона", - заверяет Марин Ле Пен. Сам президент заявил, что приложит все свои силы, чтобы не допустить победы сторонников Ле Пен, которых он обвиняет в национализме и популизме.

Никогда прежде, констатируют политические наблюдатели, ни один президент республики не участвовал столь активно в кампании перед выборами в Европарламент. Николя Саркози, например, в 2009 году даже не провел ни одного предвыборного митинга.

Ставку на этих выборах 41-летний Макрон делает на молодых избирателей. На прошлых выборах (пять лет назад) в голосовании принял участие лишь каждый четвертый избиратель моложе 25 лет. Глава государства ссылается на собственный опыт: "Пять лет назад я еще не участвовал в политике, но, будучи недовольным тем, что происходило, основал собственное движение и был избран".

Опасения "Республиканцев"

Правоцентристская партия "Республиканцы" вновь подросла в опросах общественного мнения, однако пока не воспринимается избирателями как реальная альтернатива Макрону. В штаб-квартире партии опасаются, что часть ее избирателей на этот раз может проголосовать за сторонников Ле Пен.

Возглавляющий на выборах список "Национального объединения" 23-летний Джордан Барделла руководил до недавнего времени молодежной организацией движения. И этот француз итальянского происхождения, по сведениям прессы, уже наладил контакты с вице-премьером и главой МВД Италии Маттео Сальвини, возглавляющим итальянскую партию "Лига".

Кому отдадут голоса "желтые жилеты"

Рискует не преодолеть пятипроцентный барьер Бенуа Амон, бывший кандидатом Французской социалистической партии на последних президентских выборах и возглавивший теперь движение "Поколение социалистов". Политическая партия, согласно действующим правилам, должна получить не менее 5% голосов, чтобы направить своих депутатов в состав Европарламента. Если же она соберет менее 3% голосов, то государство не станет оплачивать партийные расходы на предвыборную кампанию.

Пока неясно, кому отдадут свои голоса "желтые жилеты". Это одна из интриг французских выборов. У движения нет официальных лидеров и сформировавшейся структуры. На выборах оно представлено двумя разными списками: "Гражданская эволюция" и "Желтый альянс". Однако кандидаты "желтых жилетов" присутствуют в списках некоторых других партий.

Также пока неизвестно, рискнут ли участники движения явиться на выборы в своей униформе. Среди кандидатов в Европарламент есть представители движения, и появление активистов в желтых жилетах на избирательных участках может быть расценено как ведение недопустимой агитации в день голосования, предупреждают юристы.

Избиратели не спешат голосовать

Среди главных тем избирательной кампании - увеличение ассигнований на борьбу с климатическими изменениями, противодействие нелегальной иммиграции, реформы на рынке труда. Левые партии и экологисты требуют гарантировать минимальную заработную плату в каждой стране ЕС и угрожают введением санкций против тех европейских соседей, которые привлекают льготными условиями уклоняющихся от налогов.

Предложения политических партий пока, судя по опросам, не вызвали особого энтузиазма. Вероятность низкой активности избирателей, констатируют социологические службы, никогда еще не была столь велика, как в это воскресенье. Явка на выборах, согласно прогнозам социологов, может не превысить 42%.