Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Основной этап голосования на выборах в Европарламент пройдет в Евросоюзе в воскресенье. Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества. Согласно нормам проведения выборов, их результаты по всем странам (независимо от дня голосования) будут оглашены Европарламентом в воскресенье вечером.

В Европарламент (ЕП) на следующий срок (с 2019 по 2024 год) будет избран 751 депутат. Их число от каждой страны определено по квотному принципу пропорционально численности населения. Больше всего депутатских мандатов у Германии - 96, меньше всего их у Кипра, Мальты и Люксембурга - по шесть.

В парламенте нового созыва число депутатских мандатов должно было сократиться до 705 в связи с выходом Великобритании из ЕС, который был запланирован на 29 марта. Однако Брюссель и Лондон не смогли договориться об условиях Brexit в срок, и он был перенесен на 31 октября. В результате королевство приняло участие в выборах в Европарламент на общих основаниях. После Brexit британские евродепутаты сдадут свои мандаты, 46 из 73 принадлежащих Соединенному Королевству мест будут ликвидированы, а остальные - перераспределены между остающимися государствами в связи с изменением соотношения их населения после Brexit.

Новые назначения

От результатов выборов в Европарламент будет зависеть распределение руководящих постов в институтах Евросоюза. 31 октября истекает срок полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и ее остальных 27 членов, главы Евросовета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Спикер Антонио Таяни уже сложил свои полномочия вместе со старым составом Европарламента. Никто из них не будет выдвигаться на новый срок.

Все ведущие фракции Европарламента, согласно созданной в 2014 году системе единого кандидата, определяют своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Победитель выборов - лидер ведущей фракции или единый кандидат от коалиции фракций, если ни одна из них не получит решающего большинства, - будет представлен для утверждения на пост главы Еврокомиссии саммиту Евросоюза.

Сразу после выборов (28 мая) главы государств и правительств Евросоюза проведут неформальный саммит ЕС для обсуждения их итогов, однако официальное утверждение нового главы Еврокомиссии должно произойти на июньском саммите сообщества.

Самые большие шансы на победу имеет Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшее европейское наднациональное политическое объединение, в него входят партии христианско-демократической ориентации. Эта партия была лидером в ЕП более 30 лет. Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также был ставленником этой политической силы. Все основные прогнозы сходятся в том, что она сохранит лидерство и по итогам этих выборов, хотя и потеряет позиции. Иными словами, кандидат от ЕНП немец Манфред Вебер имеет самые высокие шансы возглавить Еврокомиссию.

Его основной оппонент - первый заместитель главы Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс, представитель "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", второй по величине фракции Европарламента, которая объединяет партии социалистической направленности. Третьим претендентом считается еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую выдвинул "Альянс либералов и демократов в поддержку Европы" - фракция либерально-демократических партий, которая имеет шансы подняться с четвертого на третье место (по числу мандатов) в новом составе Европарламента.

Три вопроса

Результаты выборов должны дать ответы на три вопроса.

Продолжится ли в этом году сокращение явки избирателей? Она неуклонно снижается: с 61,99% в 1979 году, когда были впервые введены прямые выборы в ЕП, до 42,61% на последних выборах (2014 года).

Насколько пошатнется лидерство в Европарламенте Европейской народной партии? Все прогнозы сулят ей потерю до 30-45 мест: сокращение числа мандатов с 216 в уходящем парламенте до 185-170 в будущем.

Какой результат продемонстрируют евроскептики и радикалы? Они добились значительного успеха на прошлых выборах, но не смогли его реализовать, поскольку их разногласия не позволили националистам из разных стран объединиться во фракцию евроскептиков в Европарламенте.

Три голосования в Бельгии

Жителям Бельгии в воскресенье предстоит проголосовать трижды. В этот день здесь проводятся параллельно с европейскими выборами выборы в федеральный парламент и в региональные парламенты франкоязычной Валлонии, нидерландскоязычной Фландрии и Брюсселя. Главный вопрос на этих выборах - усилит ли свои позиции радикальная партия "Новый фламандский альянс" (НФА), которая на прошлых выборах была абсолютным фаворитом во Фландрии. Эта партия во главе с бургомистром Антверпена Бартом Де Вевером выступает за максимальную автономию Фландрии.

НФА входил в правительство Бельгии, несмотря на активное сопротивление традиционных партий, пытавшихся объединиться против него и создать коалиционное правительство без его участия. Однако осенью прошлого года все министры от НФА подали в отставку, протестуя против подписания Бельгией Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, что вызвало правительственный кризис, который не разрешился до сих пор.

Наихудшим для Бельгии будет вариант, при котором НФА вновь станет победителем региональных и федеральных выборов во Фландрии, но при этом франкоязычные и традиционные нидерландскоязычные партии соберут правительственную коалицию на федеральном уровне без его участия. Следствием этого сценария, по мнению местных аналитиков, может стать новый кризис в отношениях между франкоязычным и нидерландскоязычным сообществами, который может привести к конфедерализации Бельгии.

Большое внимание на этих выборах привлечено и к результатам "Фламандского интереса", второй по популярности радикальной фламандской партии. Ей опросы общественного мнения прочат взлет. На европейском уровне НФА и "Фламандский интерес" являются оппонентами, поскольку первая поддерживает Евросоюз, тогда как вторая партия выступает с евроскептических позиций. Однако во Фландрии они обе требуют больше автономий и полномочий для этого региона и вполне могут объединить усилия для формирования регионального правительства.