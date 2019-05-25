В Литве пройдут второй тур выборов президента и выборы в Европарламент

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Литве. Одновременно с ним состоятся выборы депутатов Европарламента. Второй тур выборов президента республики проходит через две недели после первого этапа, когда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей.

Во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили 31,13% и 30,94% голосов соответственно, разница составила всего 5323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны.

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Правом голоса обладают 2,488 млн граждан страны (население Литвы - 2,8 млн). Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут принимать голосующих до 20:00. Нижнего порога явки на выборах главы государства нет. Активность избирателей в первом туре составила 57%.

Президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существуют возрастной ценз (им должно быть не менее 40 лет), а также требования являться гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Кандидаты в президенты

Шимоните - депутат Сейма (парламента), возглавляет комитет по аудиту. С 2009-го по 2012 год она была министром финансов. Шимоните беспартийная, но в парламенте входит во фракцию находящейся в оппозиции партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Партия провела голосование в своих отделениях по стране для выбора претендента на пост президента и определила, что кандидатом будет Шимоните. Она значительно опередила всех других претендентов.

Экс-министр финансов подчеркивает, что государство обязано позаботиться о малых, старых и слабых и изжить утвердившуюся в последнее время политическую культуру запретов, силы и неуважения.

В случае избрания Шимоните обещает содействовать повышению уровня обороноспособности Литвы, углублению евроатлантической интеграции, развитию отношений с США, соседними Польшей, Латвией и Эстонией. По мнению кандидата, в настоящее время на фоне геополитической обстановки и ситуации на постсоветском пространстве у Литвы возможности сотрудничества с Россией на высших политических площадках нет. Шимоните утверждала, что в России все меньше демократии и все больше тоталитаризма, агрессивно навязывающего свои установки ближним и дальним соседям.

Экономист Науседа беспартийный и постоянно подчеркивает, что является независимым кандидатом. Многие годы он был советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы. По словам Науседы, 20-летний опыт анализа глобальных и локальных экономических и политических процессов обеспечил ему всестороннюю готовность объединить на посту лидера страны конструктивные силы для строительства государства благосостояния для всех и каждого.

В случае избрания он намерен особое внимание уделять отношениям с Польшей и Скандинавскими странами, повышать уровень обороноспособности Литвы, реализовывать программы по поддержке среднего класса. По мнению Науседы, в отношениях с Россией существуют помехи для политических контактов на высшем уровне, хотя странам необходимо поддерживать экономические и культурные связи.

Почти по 30 человек на место

Выборы президента отодвинули в Литве выборы депутатов Европарламента на второй план. За республикой в нем закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата (почти по 30 человек на место). Они внесены в 16 списков от политических партий и общественных избирательных комитетов.

По данным опроса, проведенного социологической компанией Baltijos tyrimai, наибольшей поддержкой избирателей пользуются правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (21,1%) и крупнейшая оппозиционная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (20,5%). 11,4% избирателей, намеревающихся участвовать в выборах депутатов Европарламента, планировали проголосовать за Социал-демократическую партию Литвы. Социологический рейтинг других партий и общественных комитетов ниже 6%.