Майкл Гоув стал восьмым кандидатом на пост премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув будет бороться за должность лидера правящей Консервативной партии, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй. Об этом министр заявил в воскресенье утром журналистам, ждавшим его у его лондонского дома.

"Я могу подтвердить, что я выставлю свою кандидатуру на должность премьер-министр этой страны. Я уверен в том, что готов объединить Консервативную партию, готов осуществить Brexit и готов вести нашу великую страну вперед", - сказал Гоув, слова которого приводит телеканал Sky News.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще семеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.