Министр финансов Великобритании пока не намерен включаться в борьбу за премьерский пост

"Пока еще я не выставлял свою кандидатуру, хотя вы и правы - кампания еще только началась. Однако на вашем месте я бы не ждал этого момента с замиранием сердца", - сказал Хаммонд.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили восемь политиков-тори. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, а также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

Предостережение евроскептикам

В беседе с Марром Хаммонд посоветовал своим коллегам-евроскептикам, уже заявивших о своих премьерских амбициях, не давать обещаний, которые им будет сложно выполнить впоследствии. К настоящему моменту Рааб, Джонсон, Лидсом и Макви уже заявили о том, что Великобритания покинет ЕС 31 октября со сделкой об условиях будущего сотрудничества с европейским сообществом или без таковой. По словам Хаммонда, его однопартийцы, заранее исключающие возможность попросить у ЕС о новой отсрочке Brexit в случае, если такая необходимость возникнет, поступают неосмотрительно. Он также подчеркнул, что Евросоюз "даже, если бы там этого хотели, что сомнительно, не будет пересматривать соглашение" об условиях Brexit, которого ранее достиг с правительством Мэй.

"Мне кажется, что некоторые из членов моей партии, принадлежащих к крылу сторонников жесткого Brexit, упорно не понимают того, как к этому вопросу подходят в Евросоюзе. Там с самого начала определили то, каким образом они будут вести переговоры с нами, как с покидающим сообщество членом ЕС, и никогда не отходили от изначальной позиции, - отметил Хаммонд. - В Евросоюзе настаивают на том, что условия Brexit должны быть определены до того, как мы начнем обсуждать будущее наших отношений, и сохранение единства между 27 членами союза для Брюсселя важнее этого будущего. Я слышу, как многие из моих коллег говорят, что хотят заключить [новую] сделку с ЕС, но многие из них подразумевают, что это будет сделка исключительно на их условиях, а не результат переговоров с Брюсселем".

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.