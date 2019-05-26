Зеленский призвал МВД Украины не применять меры против политических протестующих

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне информации о задержании в городе Ровно двух участников несанкционированного митинга, требовавших его импичмента, обратился к МВД с призывом не применять меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о задержании 20-летнего парня и 16-летней девушки, которые вышли на несанкционированную акцию на центральной площади Ровно с требованием импичмента Зеленского. Они заявили, что президент нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности в стране, в этой связи, по их мнению, новый глава государства должен покинуть свой пост.

Правоохранители составили протоколы о совершении административных правонарушениях "Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций". Материалы полиция готовит к направлению в суд. При этом пользователи соцсетей возмутились реакцией и поведением правоохранителей.