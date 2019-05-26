"Нацобъединение" Ле Пен и "Республика на марше" доминируют на евровыборах во Франции

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Выборы в Европарламент во Франции прошли под знаком соперничества двух ведущих политических сил страны: оппозиционного "Национального объединения" Марин Ле Пен и правящей партии "Республика на марше". Вместе с тем, главным сюрпризом этого голосования стало третье место партии "зеленых" и большой интерес избирателей к проблемам экологии.

Комментаторы называют тяжелой неудачей результаты правоцентристской партии "Республиканцы", которая получила значительно меньше голосов, чем ей предрекали соцопросы на протяжении последних недель. Кроме того, эксперты указывают на ошибку президента Франции Эмманюэля Макрона, который в ходе избирательной кампании открыто поддерживал правящую партию "Республика на марше", дав своим оппонентам повод охарактеризовать эти выборы, как "референдум" о доверии власти и в частности главе государства и правительству.

Четвертое место у "Республиканцев" - 8,4%, пятое - у Социалистической партии с 6,3%, столько же получила "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, который предоставлял возможность претендовать на место в Европарламенте.

Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV) с 12,9%. Примечательно, что в пятницу опросы предрекали ей 7,5-9% и по ходу кампании ее не представляли в качестве лидирующей политической силы. На выборах 2014 года партия показала пятый результат с примерно 9% голосов.

Согласно предварительным данным, которые опубликовала социологическая служба Elabe , по состоянию на 21:15 (22:15 мск) при явке в 52% лидировала партия "Национальное объединение" с 23,6%, на втором месте - "Республика на марше" с 22,4%. Хотя в стане лидеров звучали громкие заявления об "историческом" результате, следует заметить, что на выборах в 2014 году отрыв подопечных Ле Пен от правящей тогда во Франции партии был заметно больше (24,8% против 20,8% у "Союза в поддержку народного движения", который позже сменил название на "Республиканцы").

Свою победу на этих выборах как победу над правящей силой охарактеризовала, например, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, назвав это наименьшим, что может сделать президент. "После того, как итоги выборов дезавуировали власть сегодня вечером, это значит, что президент должен сделать выводы", - подчеркнула Ле Пен. Она одновременно дала понять, что "Нацобъединение" не собирается предпринимать какие-либо конкретные шаги, чтобы добиться выполнения этого призыва, в частности выводить сторонников на улицы.

То же самое заявил экс-министр транспорта Тьерри Мариани, представляющий список "Нацобъединения". Депутат добавил, что "суверинисты", к которым он отнес сторонников Ле Пен во Франции и их единомышленников в других странах, будут фракцией меньшинства с более чем 100 мандатами в Европарламенте, насчитывающем 751 место. Однако, подчеркнул Мариани, цифры не исчерпывают влияния "суверинистов" в ЕП: "Мы сможем голосовать вместе с другими партиями и добиваться нужных нам решений", - сказал он.

Итоги евровыборов не повлияют на политику президента

Вместе с тем в правящей партии сочли этот результат удовлетворительным, поскольку ни одна политическая сила, находившаяся у власти во Франции, не выигрывала на европейских выборах. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о намерении продолжать политику президента Эмманюэля Макрона, несмотря на то, что президентская партия "Республика на марше", по предварительным данным, заняла на выборах в ЕП второе место. Он добавил, что власть сосредоточится на "развитии Евросоюза, защите экологии, обеспечении экономического развития, занятости и социальной справедливости".

Елисейский дворец также не рассматривает вариант со сменой правительства в связи с результатами выборов. "Реорганизации [правительства] не будет", - заявил источник телеканала BFMTV в президентской администрации. Также в президентской администрации отметили, что большинство голосов все же получили проевропейские партии, что дает "президенту Республики [Эмманюэлю Макрону] простор для создания альянса европейских прогрессистов".

Мотивация избирателей

В ожидании официальных итогов Elabe публикует обширное исследование о том, как и ради чего голосовали французы. Интересно, что 42% из 3 тыс. респондентов сделали выбор в последний момент. Больше всех от этого выиграла партия "Европа-Экология-"Зеленые", идущая третьей. Число ее сторонников выросло сразу на четверть, по сравнению с тем, что прогнозировали в пятницу вечером. В то время как более половины электората двух ведущих партий определились с выбором еще до начала избирательной кампании, за "зеленых" в тот момент готовы были выступить лишь 31% от проголосовавших сегодня.

Примечательно, что чаще всего (в 16% случаев) респонденты указывали проблему глобального потепления и изменение климата в качестве основного фактора, определявшего их выбор. Если же говорить о количестве упоминаний этой темы в целом, не обязательно как главной, то она встречалась среди приоритетов 30% опрошенных. Вслед за экологией чаще всего французы выражали обеспокоенность проблемами иммиграции, покупательной способности, позиционированием Франции на мировой арене и будущим Евросоюза.